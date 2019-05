Il Concertone di ASBURY PARK è storia anche al cinema

Asbury concert

Né bianca né nera: musica libera che divenne JERSEY SOUL il rock nato nel New Jersey dove vivevano in condizioni estreme afroamericani e italiani dagli anni 60 fino a quel concerto aperto a tutti nato dalla lotta divenuto redenzione. La musica riunì in pace una comunità divisa. ASBURY PARK era una rinomata stazione balneare per bianchi ridotta a un cumulo di macerie dalla rivolta razziale dei ghetti (come accade ancora oggi periodicamente in alcune aree urbane nel sud e a ovest). Il suono del JERSEY e l'UPSTAGE generation nascono proprio da questa crisi. 45 anni dopo il silenzio e il grave degrado urbano, documentati dal regista TOM JONES, lasciano il campo alla speranza che cammina sulle ali della musica. Nasce il leggendario CONCERTONE al PARAMOUNT THEATRE in cui suonarono SPRINGSTEENG e gli ASBURY del futuro, un gruppo di rocker - bambini.

