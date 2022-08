"Il Corsetto" amaro dell'imperatrice

Stringe il busto per non cedere alla vita: CORSAGE è il corpetto come parodia umana di una figura femminile, Elisabetta di Baviera, in piena crisi esistenziale dopo i 40 anni sulla via della decadenza fisica e morale. Una donna potente e vulnerabile che fece della sua bellezza uno strumento per regnare... Personaggio giovanile romantico reso immortale dal film del 1955 protagonista Romy Schneider, la Sissi del declino, invece, combatte con i disturbi alimentari, la dipendenza da sostanze, e l'infedeltà matrimoniale. Modello per tutte le donne del tempo e idolatrata dal popolo a 40 anni (compiuti il 24 dicembre 1877) si sente vecchia e diventa ancor più ribelle. Escogiterà, così, un piano per rendersi immortale davvero.