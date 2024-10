CINEMA PER IL SOCIALE Il CortoRai della Corvaglia 101% il corto targato RAI di Serena Corvaglia in anteprima a Venezia 81 in collaborazione con la Polizia di Stato sui problemi della “digital life” giovanile

Governare la tecnologia con il cuore è l'educazione sentimentale possibile che passa dalla scrittura cinematografica di Serena Corvaglia direttamente dal mondo social ai rapporti tra i giovani ancora in famiglia. Family “digital life”. Un tema caldo affrontato senza demonizzare le nuove tecnologie (IA,VR, e algoritmi compresi).

Argomenti delicati a volte pesanti affrontati in chiave educativa con un occhio alla famiglia, appunto. Le famose “relazioni tossiche” tanto presenti oggi e non solo per la Generazione Z, purtroppo. L'app perfetta è ancora la vita dicono sotto, sotto, gli autori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: