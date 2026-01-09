ARCHITETTURA E CINEMA Il "Cubo" di Parigi è 'Brutalismo' alla francese LO SCONOSCIUTO DEL GRANDE ARCO di Stéphan Demoustier da Cannes alle sale d'essai romagnole gli anni 80 parigini di Mitterand e la visione architettonica di un genio danese in prima visione anche al Tiberio di Rimini

La storia è vera. Tratta dal libro di Laurance Cossé è un film d'architettura e spirito libero sulla costruzione parigina più importante di fine 900: il Grande Arco della Fraternità per il bicentenario della Rivoluzione (1789-1989). Al cinema i francesi da Cannes rendono accattivante la storia di un'opera pubblica progettata per il loro futuro politico poco 'BRUTALISTA'... il Cubo della Défense: “vive la France!”.

