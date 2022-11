“Il danno alla persona nella Repubblica di San Marino” di Broccoli presentato alla Reggenza Una guida anche per i cittadini interessati ad approfondire aspetti legati all'esercizio dei rispettivi diritti e tutele

Tema giuridico - la cosiddetta responsabilità aquiliana - con un excursus nella giurisprudenza sammarinese. Testo tecnico, ma accessibile anche ai non addetti. Ne valorizza lo studio che vi è alle spalle e “l'ampia ricerca – segnala il Segretario alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini – tra testi giurisprudenziali e sentenze”. Per AIEP, nella collana dedicata al diritto sammarinese, con l'editore Giuseppe Maria Morganti che evidenzia i tanti collegamenti, che il testo pone, con la normativa italiana.

E parte proprio da qui, Lorenzo Broccoli nel suoi indirizzo alla Reggenza. “Un'opera competente e che chiarisce i meccanismi di valutazione della responsabilità e le modalità risarcitorie – dice la Reggenza. Una guida, non solo per i professionisti del settore, ma anche per i cittadini interessati ad approfondire aspetti legati all'esercizio dei rispettivi diritti e tutele. Sarà stimolo – riflette ancora – per una riflessione sull'impegno per garantire a tutti il diritto alla tutela della propria salute”.

Nel video, l'intervista a Lorenzo Broccoli - avvocato

