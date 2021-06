MUSEI TOSCANA Il David michelangiolesco in un Quartetto In musica per tutti anche online sul sito la Galleria dell'Accademia fiorentina riapre con il QUARTETTO musicale di Giorgio Ferrero sulle opere più celebri del museo

Galleria dell'Accademia di Firenze una reggia di capolavori alla corte del David di Michelangelo in veste musicale con gli antichi strumenti della collezione conservati nel famoso museo tra cantieri e nuovi ambienti anche in un cortometraggio e in un tour virtuale sul portale. Tra antico e contemporaneo partitura per suite, saloni nobili e videoclip, scritta per una spinetta ovale di Cristofori del 1690 o un violoncello barocco stile cremonese alla Stradivari. Arpa e oboe da caccia del Conservatorio Cherubini. Prove e registrazioni avvenute in piena pandemia durante la realizzazione della composizione barocca sotto la supervisione di Pedro Memelsdorff. Il lavoro eseguito sui capolavori di sempre messi in musica contribuisce all'immagine museale in veste rinnovata.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: