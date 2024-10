#ROFF19 Il debutto di San Marino alla Festa del Cinema di Roma Presentato "Alberto Sordi Secret", docufilm internazionale girato in parte in Repubblica e diretto dal cugino del grande attore romano

Alla Festa del Cinema di Roma, che termina domenica 27 ottobre, presentato anche il docufilm sulla vita segreta di Alberto Sordi, girato in parte a San Marino. E' il debutto di San Marino alla Festa del Cinema di Roma, in un certo senso, e per farlo non poteva che scegliere Alberto Sordi, un vero patrimonio culturale della Capitale.

“Alberto Sordi secret”, primo docufilm internazionale sulla vita privata del grande attore, tratto dall’omonimo libro scritto dal cugino di Sordi, Igor Righetti, qui regista e sceneggiatore, è stato presentato all'AuditoriumArte, nello Spazio Lazio terra di cinema. Tante le scene girate in Repubblica, con la Segreteria di Stato al Turismo partner del progetto, che vuole crescere nel settore del “cineturismo”, e che ospiterà di nuovo il docufilm su Albertone, che intanto girerà l'Italia e l'Europa.

Nel video l'intervista a Igor Righetti, regista e sceneggiatore

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: