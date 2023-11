EVENTI EMILIA Il 'deserto' rock dei Giant Sand a Parma Torna il Barezzi Festival parmense in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio propongono il concerto americano dei GIANT SAND da Tucson - Arizona e il loro “Desert Rock”

Il fondatore HOWE GELB arriva ventenne dalla Pennsylvania in Arizona, terra d'origine paterna, con Scott Gaber (basso) e Tom Larkins (batteria) fonda il “Desert” dei Giant Sand: la “grande sabbia” del country di Tucson si fonde con il rock alternativo. Musica acida e selvaggia come i luoghi dove è nata la “Valley of Rain”(primo disco) e “Returnes” (2018) dagli anni Ottanta si fa storia. Tendenze e suoni (fisici e geografici della mente) che fanno scuole anche tra i gruppi californiani anni Novanta. Dai Duemila la loro diventa A COUNTRY OPERA ROCK. Il Post-Punk ha subito una tale evoluzione in oltre 30 anni da rendere il GIANT SAND un mito mondiale vivo oggi a Parma grazie al Barezzi Festival.

