LETTERATURA E CINEMA Il diavolo di Lockshin-Bulgakov fa politica IL MAESTRO E MARGHERITA pellicola russa molto controversa anche in patria di Michael Lockshin tratto dal capolavoro letterario novecentesco di Michail Bulgakov finalmente in sala cinematografica ma non negli Stati Uniti

La sceneggiatura non è solo l'adattamento del libro: il regista americano Lockshin e lo scritto russo Bulgakov hanno qualcosa in comune... Gli sdoppiamenti tra le figure sono continui. Il film entra nel famoso romanzo parlando del presente, tra realtà e immaginazione, il maestro e il diavolo si sovrappongono sempre più ossessivamente fino a confondersi. Libro travagliato (causa Stalin) e film altrettanto bistrattato (i sostenitori della pace dicono da Putin): opere maledette in tempi diversi. Gli intrecci tra l'Unione Sovietica e la Russia della guerra odierna sembrano evidenti: cosa lega oggi il famoso PROCESSO A CRISTO di Pilato (verità) con WOLAND e la censura (libertà)?

