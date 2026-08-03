Il direttore generale Roberto Sergio: "La partnership con la Terrazza Dolce Vita sta funzionando"

Dopo l'apertura da tutto esaurito al Teatro Galli di Rimini e le prime due serate, un altro importante appuntamento alla "Terrazza della Dolce Vita", giunta alla settima edizione, i salotti culturali a cura di Simona Ventura e Giovanni Terzi, uno degli appuntamenti di punta dell'estate riminese. Inaugurata la mostra "Dante Ferretti. E la nave va", alla presenza dell'artista, tre volte premio Oscar, che ha esposto disegni preparatori, dipinti e bozzetti originali di scena da lui firmati. La mostra, nella sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini, resterà aperta fino al 3 settembre. Subito dopo il taglio del nastro, Ferretti è stato intervistato da Ventura e Terzi, e accanto a lui anche il Direttore Generale Rai e della San Marino Rtv Roberto Sergio.

Nel video l'intervista a Roberto Sergio, Direttore Generale San Marino Rtv







