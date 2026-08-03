TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:28 Serie A2, la Supercoppa cambia sede: Rimini, Pesaro Cividale e Bologna in campo a Ravenna 14:44 Truffe telefoniche, lo Sportello Consumatori denuncia una nuova ondata a San Marino 13:43 Amazon a San Marino, SdS Pedini Amati: "Nel dettaglio sapremo qualcosa di più dall'autunno" 12:54 Viabilità nel Riminese, stanziati 3,15 milioni: ecco dove partiranno i lavori 12:11 La Repubblica accoglie Papa Leone XIV: San Marino RTV racconta in diretta una giornata destinata alla storia 11:24 Aeroporto Fellini, luglio da record: 113mila passeggeri e crescita del 72% 11:15 Il nuovo logo del Partito Socialista 09:50 Rimini, scooter contro furgone in via Settembrini: ferito un minorenne
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Il direttore generale Roberto Sergio: "La partnership con la Terrazza Dolce Vita sta funzionando"

Inaugurata la mostra "Dante Ferretti. E la nave va" alla presenza dell'artista, tre volte premio Oscar

di Francesca Biliotti
3 ago 2026

Dopo l'apertura da tutto esaurito al Teatro Galli di Rimini e le prime due serate, un altro importante appuntamento alla "Terrazza della Dolce Vita", giunta alla settima edizione, i salotti culturali a cura di Simona Ventura e Giovanni Terzi, uno degli appuntamenti di punta dell'estate riminese. Inaugurata la mostra "Dante Ferretti. E la nave va", alla presenza dell'artista, tre volte premio Oscar, che ha esposto disegni preparatori, dipinti e bozzetti originali di scena da lui firmati. La mostra, nella sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini, resterà aperta fino al  3 settembre. Subito dopo il taglio del nastro, Ferretti è stato intervistato da Ventura e Terzi, e accanto a lui anche il Direttore Generale Rai e della San Marino Rtv Roberto Sergio.

Nel video l'intervista a Roberto Sergio, Direttore Generale San Marino Rtv




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura