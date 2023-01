Il disegno poetico e fanciullesco di Walter Gasperoni: inaugurata la mostra a Domagnano

Passiamo ora alla cultura. Inaugurata la mostra Disegni pensati in dialetto, dell'artista e critico d'arte Walter Gasperoni. Un percorso che prende forma nello spazio espositivo della Carlo Biagioli srl a Domagnano attraverso una narrazione sognante, poetica e, a tratti, fanciullesca. Lo si capisce dal tratto utilizzato per le illustrazioni che ricordano i disegni dell'infanzia. Un "tratto primitivo", spiegano gli addetti ai lavori. Cinque i temi prediletti dall'artista: il corpo, la luna, la notte, il gioco e la geografia. Nel catalogo delle opere anche testi di personaggi come Carlo Lucarelli, Alessandro Riva e James Brown.