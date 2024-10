CENTENARIO Il divino: "Marcello, come here!" A cent'anni dalla nascita di Marcello Mastroianni celebrazioni in tutto il mondo per il divo senza tempo del cinema italiano

L'altra faccia di Fellini, il divo de “La dolce vita”, l'alter ego creativo del regista in “81/2” con la sua musa: Claudia Cardinale per sempre immerso nella Fontana di Trevi con Anita Ekberg: “Marcelloooo, come here!!!”. E poi c'è Sophia Loren: coppia divina. Marcello, nipote dello scultore Umberto e fratello di un grande montatore cinematografico, Ruggero Mastroianni. Marcello che ”La dolce vita” l'ha vissuta realmente sguazzandoci dentro come un eroe felliniano, bambino imbronciato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: