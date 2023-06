Il docu-film tra creatività, musica e follia

Universo radicale e utopico dall'Australia l'opera prima di Soda Jerk in HELLO DARKNESS lo spettacolo psicotropo sella politica americana nell'era di Trump. La follia al potere dipinta in film piratati sui simulacri del consumismo e del post-capitalismo (e comunismo): gli hotdog fanno cultura... mentre i bidoni della spazzatura 'predicano' e gli zombie vanno a Broadway. Paesaggi architettonici in molteplici sfumature artistiche dal mondo. Art&Music è la sezione che racconta il femminismo cinese, Teheran e Iggy Pop. HIDDEN LETTERS è un originale documento sulla donna in Cina. Ancora oggi le giovanissime seguono il fascino millenario della disciplina del NUSHU (il linguaggio segreto della sorellanza scritto con inchiostro e bambù) contro ogni sopruso perpetrato dal potere degli uomini (divieto di studiare e matrimonio oppressivo). Il mondo femminile cerca di proteggersi dall'odierno comunismo patriarcale che ha radice lontane. Funziona ancora il codice NUSHU anche tra millennial la voglia di libertà non cambia e affascina le donne moderne e le ragazze delle periferie sfruttate.