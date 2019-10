Il Don Pasquale di Donizetti in contemporanea al cinema

OPERA LIVE DON PASQUALE dal vero direttamente in sala come in platea una storia in commedia lirica (libretto di Giovanni Ruffini) per il melodramma romantico di Donizetti sotto la direzione artistica di Damiano Michieletto che cura l'evento multimediale in contemporanea con la collaborazione del Teatro Massimo di Palermo. Guida il cast il basso-baritono gallese BRYAN TERFEL in un'opera che lascia spazio ai virtuosismi del bel canto e scintillante in musica.

Storie doppie e spiritose di uomini attempati attorniati da donne giovani e mature da sposare. Lo zio è il facoltoso Don Pasquale, il nipote squattrinato Ernesto è il giovane uomo innamorato di una vedova di mezza età (madama Norina) ma è il vecchio scapolo, in fine, a cercar moglie più giovani di lui, e molto vicina... alla donna (simile, molto simile, a Norina) fidanzata del parente diseredato.

Sposalizio e perdono con in mezzo il dottor MALATESTA astuto factotum capace di combinare matrimoni e guai... OPERA VIVA a tutto campo senza interruzioni anche durante intervalli e pause arricchita da filmati, interviste e dietro le quinte.

fz