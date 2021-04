CORTO D'AUTORE Il Donatello Cortometraggi a 2 giovani promesse del cinema David per l'opera prima breve di Croce -Malachiodi, “ANNE”, coprodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia con Istituto Luce Cinecittà promosso anche da Rai Cinema

Intanto il prestigioso premio è anche un po' bergamasco visto che Stefano Malachiodi è di Martinengo mentre Domenico Croce, l'altro giovane autore, è anche un ex allievo del Centro Sperimentale di Roma insieme al cast tecnico e artistico. L'incipit di ANNE è: "Tutto ciò che vedrete, in realtà, è accaduto” ed è esattamente il sogno di Stefano e Davide che hanno animato la storia con la tecnica del ROTOSCOPIO (Immagini vere riprese in macchina e poi disegnate). Il corto attua un rovesciamento tecnico e narrativo: le sequenze storiche e di repertorio nel corso del tempo narrano i sogni (parte onirica) mentre la rotoscopia e l'elaborazione grafica raccontano il quotidiano (il reale che accade) lo scorrere della vita di un bambino di 9 anni, JAMES, alla ricerca di lei...

