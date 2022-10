VIDEOCLIP ANTERPIMA Il doppio disco del compositore dei Simpson “IN TIME” un videoclip in intelligenza artificiale 'disegnato' dal creativo italiano Lorem per il singolo americano di Danny Elfman autore di storiche colonne sonore da Oscar e Grammy per cinema e tv

ELFMAN è un compositore statunitense con uno stile unico per gli arrangiamenti e la strumentazione tecnologica utilizzata nei decenni: dai Simpson ai film Marvel. Los Angeles lo spinge verso le sonorità metal industrial dal sonoro cinematografico condito di effetti speciali (vedi Tim Burton). Oggi il geniale musicista utilizza per il suo singolo IN TIME, realizzato con Francesco D'Abbraccio in arte LOREM, armonie del doppio album che richiamano David Bowie per la voce del tedesco BLIXA BARGELD a cantare la ciclicità dell'evoluzione umana. Suggestioni evocative del volto di DANNY ricomposto in un intreccio virtuale tra corpi, elementi vegetali, creature ibride animali ed esplosioni stellari. Nuove tecnologie che sfruttano l'intelligenza artificiale anche in performance dal vivo.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: