26 DICEMBRE Il fascino del Presente Vivente a Montegiardino Tradizionale appuntamento che rientra a pieno titolo nelle iniziative per la promozione del turismo religioso e della spiritualità

26 dicembre, 26esima edizione. Nel giorno di Santo Stefano, il Presepe Vivente di Montegiardino rinnova la magia nel piccolo borgo sammarinese, a pochi giorni dall'incontro in Vaticano con Papa Leone. Animato dai suoi abitanti, unico nel suo genere in tutta la Diocesi, regala la migliore atmosfera del Natale nelle vie che si fanno scenario ideale per la rappresentazione della Sacra Famiglia e le scene di vita di un tempo che fu.

Costumi fedeli alla tradizione e realizzati a mano, scenografie curate nei minimi particolari per un percorso rievocativo a tappe che fa immergere i visitatori in una atmosfera d'altri tempi. Botteghe, antichi mestieri, i canti della festa, i profumi del convivio alla luce soffusa delle torce che illumina la sera. Al centro la scena della Natività, il culmine per intensità e significato.

La Fede che incontra la Speranza attraverso il Presepe Vivente che è l'essenza del Natale: un invito all'umiltà, alla semplicità, alla solidarietà, all'accoglienza del prossimo, celebrando la nascita di Gesù in povertà per ricordarci i valori essenziali, il simbolo della connessione tra Cielo e terra. Si replica il 6 gennaio.

