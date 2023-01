VERNISSAGE Il fascino delle donne over 40 in una mostra fotografica Daniela Moroni: "La bellezza non ha data di scadenza"

La bellezza non ha età e 40 splendide donne “over” si sono messe in gioco, offrendosi all'obiettivo della fotografa sammarinese Daniela Moroni. Ieri il vernissage a Faetano. Nel processo creativo lo scambio umano, racconti di vita, la voglia di incontrarsi e conoscersi. Dietro ad ogni foto storie, sogni, esperienze condivise. E il piacere di sentirsi, per un giorno, uniche e speciali.

Nel video l'intervista alla fotografa Daniela Moroni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: