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Il fascino intatto del Concerto della Banda Militare in onore della Reggenza

Proposto il programma dal titolo: “La Musica tra l’800 e il ’900 - nel mondo, in Italia, a San Marino”

di Silvia Pelliccioni
18 apr 2026

Una consuetudine dal fascino intatto. Salutati dalle note dell'Inno Nazionale, i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva assistono al Concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, dal palco d'onore del Teatro Titano.

Sotto la direzione del Tenente Maestro Stefano Gatta, la Banda Militare offre un programma intitolato “La Musica tra l’800 e il ’900 - nel mondo, in Italia, a San Marino”: tematiche risorgimentali che si fondono con le grandi tradizioni operistiche e alla storia sammarinese. Focus anche sulla figura di Cesare Piron, Direttore del Concerto Militare dal 1915 al 1927. E l'omaggio al repertorio delle colonne sonore del celebre compositore hollywoodiano Alan Silvestri.

Nel video estratti musicali dal concerto




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