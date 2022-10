Il felino d'Asia tra noi

Premio Città di Bolzano al Trento Film Festival del documentario naturalistico e insignito del César 2022 per il docu d'interesse nazionale, LA PANTERA DELLE NEVI, è una ricerca avventurosa e naturalistica su un animale mitico che doveva non esistere più (mai dichiarato estinto) se non nei ricordi degli sherpa tibetani dell'Himalaya. Il docu-film di AMIGUET-MUNIER musicato da Ellis-Cave gode dell'ambientazione di un luogo remoto e arcaico ancora vivo... sugli innevati altopiani del Tibet sotto le grandi montagne (fino a 5000 metri a -25 gradi) vive un felino dell'Asia Orientale così difficile da avvicinare da risultare immaginario. L'occhio fotografico dei registi ha colto davanti alle cineprese della troupe l'immagine e il movimento di un gruppo parentale (adulti e cuccioli) in spazi inesplorati di caccia e vita. Una disarmante bellezza nell'incontro con animali unici anche di altre specie. “WE ARE NOT ALONE”, recita la colonna sonora, ed è vero: ci sono cose che vivono di una loro intriseca Bellezza universale.