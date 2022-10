PRIMA DOCUFILM REGIONE Il felino d'Asia tra noi Anteprima WANTED CINEMA presto in multisala regionale LA PANTERA DELLE NEVI girato nel Tibet tratto dal libro del viaggiatore francese Sylvain Tesson

Premio Città di Bolzano al Trento Film Festival del documentario naturalistico e insignito del César 2022 per il docu d'interesse nazionale, LA PANTERA DELLE NEVI, è una ricerca avventurosa e naturalistica su un animale mitico che doveva non esistere più (mai dichiarato estinto) se non nei ricordi degli sherpa tibetani dell'Himalaya. Il docu-film di AMIGUET-MUNIER musicato da Ellis-Cave gode dell'ambientazione di un luogo remoto e arcaico ancora vivo... sugli innevati altopiani del Tibet sotto le grandi montagne (fino a 5000 metri a -25 gradi) vive un felino dell'Asia Orientale così difficile da avvicinare da risultare immaginario. L'occhio fotografico dei registi ha colto davanti alle cineprese della troupe l'immagine e il movimento di un gruppo parentale (adulti e cuccioli) in spazi inesplorati di caccia e vita. Una disarmante bellezza nell'incontro con animali unici anche di altre specie. “WE ARE NOT ALONE”, recita la colonna sonora, ed è vero: ci sono cose che vivono di una loro intriseca Bellezza universale.

