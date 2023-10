EVENTI BOLOGNA Il festival dei volti che gridano silenziosi Al TERRE DI TUTTI Film Festival di Bologna la storia di YAKUB (diciassettenne arrivato da solo dalla Nigeria via mare dalla Libia in Emilia Romagna) di Anna de Manincor del collettivo ZimmerFrei

La rassegna sul sociale in Cineteca bolognese è tra le più seguite dal pubblico giovanile cittadino e universitario al Lumière da anni. Il festival su migrazioni, conflitti e diritti, apre quest'anno con oltre 23 opere sulle guerre e le conseguenze climatiche dei grandi cambiamenti politici sempre conflittuali soprattutto in Africa e Medio Oriente. Le voci di chi non ha voce e non può farsi sentire nelle TERRE DI TUTTI. Bologna, così, diventa casa d'adozione o di elezione nella vita di chi come YAKUB non ha avuto nulla ma può dare tutto, esprimendo una nuova idea di cittadinanza civile e umana. L'evento culturale bolognese mette in relazione il territorio con una fetta di mondo sconosciuto (invisibile) mai considerata dal punto di vista dell'origine. Volti che gridano senza fare rumore intorno a noi: YAKUB sei tu!?

