ROMAGNA EVENTI Il Festival n°52 è un po' polacco Il Santarcangelo Festival del teatro torna a Luglio per la nuova edizione diretta dal regista di Cracovia Kirenczuk con un programma più politico e internazionale dal titolo FAI SENTIRE LA TUA VOCE

“CAN YOU FEEL YOUR OWN VOICE” che in Romagna tradurremmo: fatti sentire anche te. Ed è così. Per “celebrare la diversità” come vogliono gli organizzatori: confrontarsi senza reprimersi. La chiave voluta dal curatore teatrale di Cracovia, Tomasz (Tomek) Kirenczuk, sta proprio chiamare personalità internazionali di diversa tradizione culturale mai viste prima a Santarcangelo a confronto con ognuno di noi per 10 giorni dall'8 al 17 luglio. Piazze , arene e teatri all'aperto, sono gli spazi sicuri per abbattere la routine e reinterpretare la realtà come faranno tutti i performer.

Un invito a “riprovare a sentire la propria voce” per capire chi siamo. Per questo non mancherà l'esperienza di CLUBBING sulla tradizione sociale romagnola dei locali da ballo e dell'industria dell'intrattenimento. Live-set per la notte festival. 15 compagnie indipendenti da mezza Europa giovani emergenti con la “call” di KRAKK. Contatti con ambasciate e istituti culturali. Artisti sudamericani come il brasiliano Calixto Neto oltre alla portoghese Mònica Calle e ai polacchi Kozlowska e Sakowicz (insieme ai migliori artisti sperimentali italiani (Motus e Collettivo Cinetico, ad esempio). “I nuovi 50 anni del festival in un nuovo racconto” - dice il direttore artistico.

fz

