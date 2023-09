BIENNALE VENEZIA Il Festival n°80 prende forma Al PalaBiennale e nelle varie sale sono cominciate le proiezioni dei film anche fuori concorso con ospiti e attori nonostante lo sciopero di Hollywood

George e Amal klooney presenti comunque in laguna per l'onorificenza alla modella in difesa delle vittime di abusi e soprattutto delle donne violentate e uccise. L'attore non sarà comunque al festival in solidarietà allo sciopero degli artisti hollywoodiani. La loro presenza ha come sempre fatto rumore... Ha aperto il venerdì di Venezia80 sul lido il lungometraggio FINALMENTE L'ALBA di Saverio Costanzo. Un Viaggio nella Cinecittà anni 50 secondo film italiano in concorso. In tarda mattinata sempre in Sala Grande l'attesissimo POVERE CREATURE di Yorgos Lanthimos, una sorta di Frankenstein al femminile con Emma Stone. Nel tardo pomeriggio il Premio Cartier per il miglior filmmaker a Wes Anderson occasione per presentare il suo ultimo lavoro fuori concorso: “La meravigliosa storia di Henry Sugar”(vita di Roal Dahl) con Ben Kingsely. A Orizzonti Extra HAPPYNESS coproduzione Rai. Torna Roman Polansky fuori concorso sempre prodotta da Rai Cinema con THE PALACE una notte (godereccia e folle da grande abbuffata) di un capodanno memorabile... Chiude “BASTARDEN la terra promessa” di Nikolaj Arcel una pellicola danese ambientata nelle lande desolate scandinave di fine 700 contese tra due diversi monarchi e un capitano squattrinato.

