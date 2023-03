Il 'Festivalino' dal Cubo al Solido

Il Festivalino modenese

III edizione dei 3 festival musicali più innovativi in regione tra rete e realtà: Modena, Ferrara e Cesena, dal biennio pandemico digitale in “CUBO” al “SOLIDO” presente su arte e ambiente. “DAL BIT AL BEAT” l'efficace apertura di EMILIA ROMAGNA CREATIVA. Il brend SOLIDO dà forma al rapporto tra musicista e pubblico in una vera e proprio community: un circuito aperto per tutto il decennio a venire. Dal dj set di NAPOLI SEGRETA al duo bolognesi BONO-BURATTINI. Artisti e artiste uniti in un progetto-programma. L'importanza di aver creato un network 'oltre' le nostre libertà.