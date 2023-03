SPETTACOLI EMILIA Il film americano diventa un musical in italiano “PRETTY WOMAN il musical” in versi italiani di Franco Travaglio per la regia di Carline Brouwer associata alla direzione artistica di Chiara Noschese tratto dal film in tournée al Comunale di Modena

Lo spettacolo più visto dal 2021 in replica anche quest'anno nei teatri italiani proposto dalla Stage Entertainment in tournée anche in Emilia Romagna fa tappa al Pavarotti-Freni di Modena. Impianto narrativo costruito sul film del 1991 protagonista Julia Roberts vincitrice del Golden Globe. Colonne sonore da un mix pop e romantico anni 80 in musical. PRETTY WOMAN si avvale del casting e della direzione artistica di Chiara Noschese. Attori e cantanti rispecchiano nella nostra lingua le sfumature poetiche e melodiche della traduzione mantenendo i criteri musicali originali. Danzare, cantare e riconoscere una partitura risulta determinante per gli interpreti di oggi. La canzone originale divenuta immortale nei decenni risale al 1964 “OH, PRETTY WOMAN” di Roy Orbison. La storia è fedele alla sceneggiatura nella vicenda d'amore tra una giovane squillo, Vivian, e un ricco manager, Edward. Convenzioni e pregiudizi cadono sotto i colpi della passione amorosa dopo l'attrazione iniziale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: