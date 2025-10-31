TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:06 Al via l'esame della riforma Igr 07:54 Truffa nel fotovoltaico da 80 milioni: maxi operazione “Cagliostro” smaschera rete piramidale internazionale
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Il film dei Day-Lewis è un fiore-corallo d'acqua

ANEMONE di Ronan Day-Lewis protagonista il padre Daniel presentato al New York Film Festival e vincitore come opera prima ad “Alice nella Città” da novembre in sala cinematografica

di Francesco Zingrillo
31 ott 2025

La scelta del cinema pittorico (i paesaggi gallesi delle location scelti da Ronan ricordano Turner) è già dentro la sceneggiatura (scritta da figlio e padre Day-Lewis). La catarsi narrativa di due fratelli che si incontrano dopo una vita in una capanna persa nel nulla del nord Inghilterra è fatta di vuoti e silenzi filmici riempiti dalla fotografia-geografia del film (un tavolozza in pratica). I due si confrontano tra fede, rancori e violenza, tipici della storia (“Troubles”) irlandese. Un non-luogo rappresenta bene il conflitto tutto “irish” tra cattolici e protestanti. ANEMONE, poi, è un fiore e un corallo d'acqua insieme e ben rappresenta il rapporto famigliare degli autori e la tensione tra natura e storia della pellicola.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura