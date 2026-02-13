TV LIVE ·
Il film dello YouTuber in un "polmone di ferro"

IRON LUNG in movie tratto dal videogioco autoprodotto dallo YouTuber statunitense MARKIPLIER scritto e recitato adattando le storie dark a un'idea di horror che fa riflettere sul nuovo cinema

di Francesco Zingrillo
13 feb 2026

Mark Eduard Fishbach è l'artista che si è inventato il personaggio filmico recitandolo e montandolo in un film tra i più visti a febbraio negli States. Il videogioco indipendente autoprodotto, appunto, del 2022 aveva fatto lo stesso corso e il movie fedele all'originale ha confermato la tendenza horror dei giovani americani. Fine dei pianeti in un futuro distopico di sangue i sopravvissuti sulle astronavi vagano per l'universo collassato... Un detenuto si gioca la libertà pilotando un sottomarino IRON LUNG (“Polmone di ferro”) nell'oceano di sangue della luna rossa rimasta. Budget 3 milioni incassi per 21,7 “million dollars”: eppure un film al cine dura ben più di un reel o di una storia sul web!?




