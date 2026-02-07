TV LIVE ·
Il film reale sul cambiamento immateriale

Il Progetto Circe della ricerca europea sul patrimonio culturale controverso diventerà anche un lavoro di documentazione cinematografica di APPRODI riminese con l'Università di Macerata

di Francesco Zingrillo
7 feb 2026

Africa ed Europa a confronto sul patrimonio storico e monumentale oltreché immateriale legati ai conflitti: dall'area mediterranea all'Oceano Indiano l'indagine audiovisiva toccherà anche i porti di Ravenna, Rimini, e Spalato in Adriatico. Al centro il cambiamento storico-ambientale avvenuto nei secoli sotto le diverse influenze politiche e militari con profonde conseguenze culturali. Tracce ben visibili ancora oggi tra le diverse comunità non omogenee (discriminazione ed emarginazione) documentate dal Progetto Circe con Approdi, appunto. Mostrare ciò che rimane in un'operazione di mobilità tra realtà professionali e universitarie. 4 anni di cinema antropologico operativo per tutti in un film antropico.




