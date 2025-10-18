TV LIVE ·
Il film sull'omicidio di Colleferro, il regista: "Willy ucciso perché non è rimasto indifferente alla violenza"

Alla Festa del Cinema di Roma presentato "40 secondi" di Vincenzo Alfieri

di Francesca Biliotti
18 ott 2025
Nel video l'intervista a Vincenzo Alfieri, regista
Alla Festa del Cinema di Roma presentato “40 secondi”, film sulla morte di Willy, ucciso a 21 anni a Colleferro per aver difeso un amico, che sarà nelle sale dal 19 novembre. Vent'anni di Festa del Cinema, ormai sempre più votata alle anteprime di importanti film italiani, dopo l'exploit di “C'è ancora domani”, due anni fa, di Paola Cortellesi, quest'anno chiamata a presiedere la giuria. E dopo cinque anni dall'omicidio di Willy Monteiro Duarte, dopo anche l'omaggio che gli ha reso quest'anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è arrivato il momento di raccontarne la morte in un film doloroso ma necessario.

Riproduzione riservata ©

