Il fiocco blu performativo del cuore

L'artista performativa d'origine sarda LAI, formatasi alla scuola romana d'avanguardia anni '60 (partecipa alla Biennale di Venezia nel '78), corona un sogno e coinvolge nel settembre 1981 la sua comunità natale di ULASSAI in una sfida politica. Una performance collettiva d'arte relazionale in una zona chiusa dell'isola, nella provincia dell'Ogliastra, con problemi legati al lavoro e all'emigrazione nonché alla questione sociale. LEGARSI ALLA MONTAGNA da casa a casa, insieme, creando nuove relazioni abitative: il tutto davanti alle telecamere RAI. Storia e leggenda si fondono nel racconto orale: un fiocco celeste d'amore della bambina miracolosamente salva (erano 4 in casa sotto la grotta) dopo un crollo del monte Gedili nel 1861 la bimba viva aveva un nastro azzurro intorno...







