SCULTURA BORGO MAGGIORE Il "Fiore Rosso" nel verde e azzurro borghigiani “Il Grande Fiore” di Gabriele Gambuti trova casa a Borgo Maggiore nel Parco della Sottomontana donata dall'artista alla cittadinanza davanti al Capitano di Castello e ai responsabili di Ambiente e Cultura

Tra sfumature di verde, azzurro del cielo e nuvole bianche, la scultura metallica in ferro spicca alzandosi sul parco giochi per oltre 4 metri di steli neri in 3metri di petali color carminio. Inaugurata con il taglio del nastro ufficiale dai segretari di stato preposti, presente l'autore e alcuni ospiti, la scultura donata allo Stato “ondeggerà sotto le Penne in tutte le stagioni” - ha scritto il pittore e scultore Gabriele Gambuti. La zona verde, che comprende anche il campo polifunzionale, l'area giochi e il percorso natura, viene così definitivamente riqualificata e resa fruibile non solo ai borghigiani grazie al lavoro delle aziende e uffici pubblici dei servizi, agricoltura e ambiente.

fz

Interviste con Federico Cavalli, Capitano Castello Borgo Maggiore e Gabriele Gambuti, Artista

