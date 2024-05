Il flamenco ballato con le mani sul piano

CROSSROADS 2024 ancora una volta porta in regione l'eccellenza dei nuovi orizzonti jazz, da Salamanca arriva in Italia all'Asioli di Correggio DANIEL GARCIA, pianista e cantante dal tocco innovativo, classico ed elettronico, che risente del flamenco ispanico per arie afro-cubane in trio. Nel disco VIA DEL PLATA compaiono interpreti che sono grandi nomi del flamenco e del jazz iberico, noti anche negli Stati Uniti come Daniel, d'altronde. Garcia nasce in una storica famiglia di musicisti che gli insegnano ad alternare Stravinkij, i Led Zeppelin e Paco De Lucia, a cui aggiungere Fatboy Slim. Sui tasti del pianoforte scaturisce la sua essenza... scorre, lenta.