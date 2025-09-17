TV LIVE ·
Il fotografo che "mangiava la vita" in B/N

Dalla Biennale Cinema di Venezia Roberto Andò racconta in bianco e nero “FERDINANDO SCIANNA: il fotografo dell'ombra” a ottobre nelle sale con Fandango

di Francesco Zingrillo
17 set 2025
“FERDINANDO SCIANNA: il fotografo dell'ombra”
“FERDINANDO SCIANNA: il fotografo dell'ombra”

Poche parole, volti e silenzi mai vuoti quasi religiosi perché rivolti all'umano: reali e veri come non mai. Se la fotografia non è finzione per Scianna neanche in cinema lo è per Andò che ha ritratto il grande fotografo siciliano in un film in bianco e nero che esalta i chiaroscuri dell'artista: “il fotografo dell'ombra”, appunto. Ferdinando è ancora “un mangiatore di vita” nella complicità dei suoi 80 anni e passa. Scianna sta senza dubbio tra Sciascia e Henri Cartier-Bresson, come scrivono i biografi. Fotografare per un uomo nato nel '43 a Bagheria con la ricostruzione è sempre un gesto ironico per chi sa cosa lascia la guerra (e la morte di Leonardo Sciascia) tra Palermo e Milano: un romanzo al 'fotofilm'...





