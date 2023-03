DOCUFILM REGIONE Il fotografo geometra che cambiò la pianura “INFINITO. L'Universo di Luigi Ghirri” di Mattia Parisini coprodotto da Rai Cultura e Rai Com arriva a Modena in Sala Truffaut per “Doc in tour” 2023

Ghirri, maestro dell'obiettivo fotografico anni Settanta, nato a Scandiano di Reggio Emilia a 30 anni dalla morte rivive in un docufilm (già presentato alla Festa del Cinema di Roma e in anteprima al Museo MaXXI) grazie agli archivi di famiglia e alla testimonianza delle figlie. Geometra della Pianura emiliana del Po ha cambiato la fotografia “misurando lo spazio esterno” da dentro... Aveva uno stampatore (Davide Benati) che trovava strano il lavoro di Luigi ma gli piaceva tanto, lo amava. Non modificava la scena, mai: era surreale nel reale. La provincia come un deserto delle stagioni nei suoi paesaggi di fiumi e monti fatti di vetri appannati, maggioloni scassati, case diroccate e mute da sci come scafandri.

