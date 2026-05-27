Il fotografo USA del b/n radicale

Anni 70 e 80, la fotografia a New York era l'arte più iconica dell'ambiente artistico underground più estremo e d'avanguardia (si direbbe, oggi, icona queer e oltre...). Il suo bianco e nero controcorrente, nell'era della pubblicità e del colore patinato dei consumi, fu dirompente. Sachs scrive nelle note di regia: “l'opera fotografica prodotta da Hujar era semplice e onesta: le sue fotografie diventavano radicali” (cioè politiche per l'impatto sociale dell'arte fine anni 70). Il film-documento nasce da una lunga conversazione tra LINDA ROSENKRANTZ e l'artista fotografo sin dal 1974 in forma di dialogo intimo. Insieme intrecciarono osservazioni e ironia riprese dalla regista. Flusso di coscienza che riassume le 24 ore precedenti racchiuso in un appartamento di Manhattan. Affiorano: Allen Ginsberg e Susan Sontag nella rinascita della NYC “Downtown” in 'vedute' introspettive... immortali.







