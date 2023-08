Il Fulgor fra i 15 cinema più belli d’Italia

Nonostante i megaschermi da casa e lo streaming, le sale cinematografiche restano templi dell’immaginazione e del tempo libero. Sale storiche, tesori architettonici, ma anche drive in e spazi inusuali, dove l’ambiente e l’atmosfera sono importanti quanto i film che vengono proiettati.

Il sito Velvet Cinema ha selezionato quelli più belli, dove anche la sala è uno spettacolo: un patrimonio di splendide sale da visitare almeno una volta. Da Palermo con il cinema più piccolo d’Italia con soli 15 posti a Genova con il cinema Sivori, dal cinema Adriano di Roma all’Odeon di Firenze.

Un viaggio dove una delle tappe più importanti e obbligate non poteva non essere al cinema Fulgor di Rimini, luogo d’elezione per amanti del cinema e, in particolare, per gli appassionati di Federico Fellini. La parte superiore del cinema ospita infatti una delle tre sedi del Fellini Museum e di certo, “questa combinazione unica di cinema e museo – come sottolinea la recensione di velvetcinema.it - crea un’esperienza completa per i visitatori, che possono immergersi nell’universo creativo di Fellini mentre ammirano la maestosità dell’architettura del cinema Fulgor.

Chi volesse visitarlo può approfittare della visita guidata pomeridiana organizzata da Discover Rimini venerdì 4 agosto nell'ambito delle passeggiate culturali "5 passi nell'arte".

