DANZA Il gala della San Marino Academy Ballet al Nuovo di Dogana

Si aprono le danze. Stasera al Teatro Nuovo di Dogana la serata di Gala della San Marino Academy Ballet. Sul palco le emozioni e la gioia degli allievi delle diverse discipline: dopo un anno di lezioni è arrivato il momento di mostrare a parenti ed amici quando imparato. "Abbiamo un bel gruppo - racconta un'allieva, Anna Giorgetti -. Ci siamo preparati tutto l'anno. C'è un po' di tensioni per lo spettacolo, ma cerchiamo di trasformarla in qualcosa di bello". "L'anno è andato molto bene - aggiunge un altro allievo, Leone Grassi -. Ci siamo divertiti molto a lavorare assieme. Speriamo di fare un bel lavoro sul palco e divertire il pubblico". "Verranno presentate tutte le discipline che insegniamo alla scuola - illustra Nathalie Locheron Muccioli, direttrice artistica dell'accademia -, dunque danza classica, contemporanea, modern jazz, hip hop. Ci sono anche nuovi corsi come charleston e musical". Un anno accademico positivo che ha visto gli allievi arrivare a traguardi e riconoscimenti importanti: "Abbiamo vinto un primo premio alla Finalissima di Roma - spiega Locheron Muccioli - e diversi riconoscimenti in più discipline a Ferrara e Bologna. Sono molto felice del livello della scuola e di quello che abbiamo creato anche per questa serata".

Nel video le interviste a Anna Giorgetti, Leone Grassi e Nathalie Locheron Muccioli, direttrice artistica San Marino Academy Ballet

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: