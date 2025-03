Il gaming world del "Bardo" su MUBI anche Ita

Un'esperienza teatrale piegata (e riuscita) al gaming con una certa violenza e tutta l'ironia sfacciata che solo gli inglesi hanno nei confronti dei mostri sacri del Vecchio Mondo: OPEN WORLD. Il “Bardo” in una folle opera pop odierna che attualizza la sua scrittura in un copione da videogioco. Il cinema ha portato più volte vicende di Shakespeare, tra amori e tragedie, in film musicali estremi, storie di gang, droga ed eccessi. Oggi giocare online 3.0 comporta anche il recitato ludico in un movie. Debutto su MUBI fruibile online come il teatro nel teatro 'giocato' a Elsinore... Un “furto aggravato” a carico del mito anglosassone: “Hommelette for Hamlet” - recitava Carmelo Bene - in una boutade ipnotica british stavolta.