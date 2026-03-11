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Il gatto fantasma ha un'anime

GHOST CAT ANZU l'anime giapponese con protagonista un gatto magico e fantasma in questi giorni anche in sala cinematografica

di Francesco Zingrillo
11 mar 2026

La produzione animata d'autore (SHIN EI ANIMATION) che ha realizzato DORAEMON tra visibile e aldilà gioca con i sogni e l'infanzia per parlare di libertà (immaginario creativo degli anime). Il gatto ANZU ha trionfato per l'animazione a CANNES e ANNECY. Karin orfana di madre si rifugia in un monastero dal nonno e tramite l'animale magico viene in contatto con l'ultraterreno incontrando la mamma in modo speciale. Un'opera eccentrica e anticonformista in tecnica mista: filmata e disegnata sull'imprevisto che ci abita.




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