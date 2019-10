Il Genio di Vinci, sconosciuto, in un inedito filmico

Io, Leonardo

Oltre ogni stereotipo al di là dei soliti aspetti mitografici e leggendari. L'uomo vero, attendibile storicamente: mondano, giovane e bello ( alla ARGENTERO), come risulta dagli studi e dai trattati di pittura oltre alle note autobiografiche e ai diari di amici e conoscenti fiorentini e francesi. Ad esempio, non rispettava le scadenze e faticava a concludere le opere, (in 10 anni non riusci a finire il cavallo bronzeo dedicato a Francesco Sforza ma il figlio Ludovico lo pagò profumatamente). Personaggio istrionico preso com'era dal suo io multiforme e onnisciènte. Il Vasari scrisse della sua bellezza come di una “figura quasi divina”. Ecco perché il lavoro filmico inedito di Lambert è basato su un ritratto umano straordinario leonardesco. Una sorta di STEVE JOBS del Rinascimento prevede un viaggio ideale nella mente di LEONARDO. Docu-film nel metodo impreziosito dal visul effect su tavole e disegni in 3D prodotto e distribuito da SKY -LUCKY RED con l'io narrante di Francesco Pannofino e il riconoscimento per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Fz

Intervista con FRANCESCO PANNOFINO, voce narrante docu-film