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Il giallo del Delta che fa ancora paura

LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO l'horror anni '70 di Pupi Avati restaurato per il 50° alla rassegna “I Giardini della Paura” di Parma

di Francesco Zingrillo
22 lug 2026

“Horror rurale” e “Gotico padano” sono le definizioni storiche della pellicola datata 1976 e restaurata dalla Cineteca di Bologna (Immagine Ritrovata) dai negativi d'origine al formato Ultra HD. Master in 4K per una grana straordinaria che preserva la texture analogica di 50 anni fa. Colori e suono nitidi e originali. La paura del quotidiano e il male nella normalità: una strisciante tensione sorda basata sui silenzi e le nebbie nel ferrarese dei “Casoni” sul delta non senza la luce d'acqua accecante della calura estiva. Un restauratore cerca di riportare alla luce un affresco (San Sebastiano tra 2 donne...) opera di un pittore pazzo e suicida. Una “storia di matti” (P.Avati) dalle favole di paese, contadine, che fanno ancora paura.




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