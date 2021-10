"Il Giardino dei Desideri": i ragazzi di prima media a confronto con la scrittrice Azzurra D'Agostino

Al Teatro Nuovo di Dogana, un evento che ha coinvolto i ragazzi di tutte le classi prime della Scuola Media della Repubblica. Un valore anche simbolico perché si è trattato del primo evento in presenza per gli studenti, dopo il lungo periodo di restrizioni che ha di fatto fermato le uscite didattiche per via del Covid. “Incontro con l'autore”: i ragazzi a confronto con Azzurra D'Agostino, autrice del libro “Il Giardino dei Desideri”. Presentate le attività svolte sul libro, analizzando il testo e cercando di comprenderne il messaggio attraverso la lettura di alcuni passaggi. Quindi sono state selezionate delle domande da rivolgere direttamente all'autrice, curiosità sulla sua passione per la scrittura, sulla genesi del libro e sui suoi personaggi. “Scrivere – si è detto – è qualcosa che come tutti i desideri si coltiva e non capita per caso, è frutto anche di fatica e del percorso che ognuno fa per realizzarli”.