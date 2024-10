ARCHEOLOGIA Il gigante abruzzese conteso “Il Guerriero mi pare strano” è il documento di ricerca storica documentaristica on line sul web intorno alla statua di Capestrano - L'Aquila simbolo della cultura italica in Abruzzo

Una inchiesta documentaria di Consorte direttamente sul territorio abruzzese tra Chieti e L'Aquila che comprenderebbe anche gli scavi originali degli anni Trenta e i reperti museali odierni arricchiti di documenti e immagini mai viste prima sul web. L'enigma del GUERRIERO DI CAPESTRANO considerato ironicamente dagli autori, strano... La tesi basata sull'indagine riguarda l'ipotesi del falso per un premio in epoca fascista: il 1934, ben lontana dal VI secolo avanti Cristo in periodo italico area dei Vestini. I dati utilizzati dall'autore arrivano addirittura dalla ricerca del CNR che risale al 2005 e considerano pure la presenza della necropoli. Le valutazioni scientifiche presenti a fine docu-film suffragano correttamente il lavoro di Alessio Consorte.

