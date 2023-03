INTORNO A NOI Il gioiello della Valle del Misa L'entroterra marchigiano della valle anconetana del Fiume Misa, “Intorno a noi”, grazie agli amici di AMARCHE.IT in collaborazione con la regione

Il borgo antico di Serra de' Conti tradisce nel toponimo la radice medioevale della cittadella sulle colline valligiane del Misa a 30 km da Ancona: una terrazza sulla costa. La massiccia cinta muraria del '400 circonda l'abitato a cui si accede dalla Porta della Croce che segna la lontana origine tra Medioevo e Rinascimento. Prima delle viuzze pittoresche all'interno dell'arco portale si nasconde una splendida lunetta affrescata in epoca moderna da Bruno d'Arcevia dopo il trasferimento conservativo del primo dipinto secentesco in Santa Croce. La chiesetta di San Michele in stile romanico con influenze gotiche è del 1290 ad opera dei monaci benedettini camaldolesi dell'Abbazia di Santa Maria di Sitria. La facciata di pietra a mattoncini ha uno portale inciso a motivi geometrici con scolpite “le mani” (fede e carità) che sorreggono il viandante e il basamento della struttura. Il centro urbano ha un simbolo storico e sociale amatissimo dai cittadini, la TORRE CIVICA, che con i suoi rintocchi scandisce le ore dei residenti. Il campanile è visibile da ogni punto della piazza e da ogni prospettiva si leggono le ore del giorno che trascorrono lente come le acque del Fiume Misa che dà il nome alla valle marchigiana. Il Monastero di Santa Maria Maddalena visibile anche da fuori le mura è un punto strategico dei passaggi storici e turistici. La peculiarità è rappresentata dal Museo delle Arti monastiche veramente curioso e tutto da scoprire.

Scopri di più su Serra De'Conti

