Il giornalista Franco Fracassi fa il pieno di pubblico

Scrittore, giornalista e reporter - dalla carta stampata alla radio e la tv - inviato di guerra e autore di inchieste internazionali, decenni di lavoro sul campo. Franco Fracassi dialoga con il collega Paolo Bandini Callegari insieme a Carlo Boffa di Salute Attiva, che ospita l'evento. È un viaggio attraverso temi cruciali: la geopolitica e il diritto internazionale con riferimento alle guerre in corso, i biolaboratori, la sanità il ruolo di enti e organismi internazionali quali l'OMS e quello dei poteri economici, in una analisi per riflettere su fenomeni che in un mondo sempre più interconnesso finiscono per essere fortemente correlati con effetti sulla vita e sulla salute delle persone. Platea piena, oltre 200 persone e oltre tre ore di contatto con il pubblico, in una forte interazione su più tematiche tenendo un solo filo conduttore. E l'invito che Fracassi porge al pubblico è, insieme, il suo metodo di lavoro: guardare oltre la superficie degli eventi, tenere lo sguardo aperto sul mondo ponendosi domande.

"La cosa su cui ho cercato di mettere l'accento è che bisogna andare oltre i semplici fatti - dice Fracassi - .Quando viene raccontato un fatto di cronaca, per quanto possa essere complesso, in realtà, è come se fosse il piano terra di un grande palazzo. Dopodiché, bisogna capire come è stato pensato, se qualcuno l'ha immaginato questo fatto di cronaca, come è stato pianificato, tutti i soggetti che hanno avuto a che fare, chi ci ha guadagnato, il contesto in cui tutto questo è avvenuto. E quando si risponde a queste domande e a molte altre, spesso anche la percezione dello stesso fatto cambia completamente. Ho cercato di indurre le persone a riflettere, a non fermarsi mai sul singolo fatto di cronaca che ascoltano, sulla singola narrazione che ascoltano, perché è quasi sempre deviante rispetto alla realtà. Di andare oltre, di cercare di approfondire, di comprendere e di porsi tante, tante, tante domande".

Nel video, l'intervento di Franco Fracassi, giornalista e scrittore









