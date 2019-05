Il giorno del Baronetto: ROCKETMAN

I film in concorso

Finalmente sapremo come REGINALD DWIGHT figlio di proletari inglesi, giovane talento del piano, divenne ELTON. ROCKETMAN fuori concorso stile RHAPSODY sempre di Dexer Fletcher sulla vita del baronetto in un musical anni 70 senza censure. KEN LOACH, vecchio leone inglese che non si ritira, in SORRY WE MISSED YOU tenta la terza Palma d'Oro raccontando ancora la crisi sociale di una famiglia con i debiti. Nei prossimi giorni attesissimi i fratelli DARDENNE a Cannes dal 1999 vincitori con ROSETTA ci provano scrivendo di un giovane musulmano in LE JEUNE AHMED che vuole ammazzare la sua prof.

TERRENCE MALICK vincitore nel 2011 ci riprova con A HIDDEN LIFE raccontando la storia vera di una obiettore tra i nazi. BELLOCCHIO dirige FAVINO sul pentito di mafia TOMMASO BUSCETTA nel film IL TRADITORE che sarà presentato non senza qualche polemica il 23 maggio giorno della strage di Capaci. Il classico ALMODOVAR in DOLOR Y GLORIA ispirato a 8 e 1/2 cantato da MINA in SINFONIA. KECHICHE con il suo INTERMEZZO e XAVIER DOLAN con MATTHIAS & MAXIME mentre TARANTINO in una parata di star porta in Francia C'ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD.

fz