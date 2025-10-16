Il giovane Frankenstein dei morti

THE YOUNG FRANKENSTEIN è l'azzeccatissimo titolo hollywoodiano che funziona pure oggi dopo 51 anni anche in italiano: IL GIOVANE FRANKENSTEIN dà l'idea della potenza evocativa e ironica della pellicola proprio durante il circo consumistico all'americana di Halloween. Dalla scrittura rielaborata (già nell'800) di Mary Shelley alla follia creativa e geniale (in bianco e nero) di Mel Brooks ci sta pure il dress code “gotico” (dark-codice abbigliamento-marchio/segno) di sala della Nexo. L'evento JUNIOR-PARTY (come l'operazione 50° del 2024) non svilisce l'opera cinematografica anni 70 più originale del secolo scorso che pure oggi non ha eguali ma solo degli epigoni (fotocopie...).







