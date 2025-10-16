TV LIVE ·
Il giovane Frankenstein dei morti

Torna FRANKENSTEIN JUNIOR di Mel Brooks dopo mezzo secolo Nexo Studios ripropone il mito comico “noir” americano per Halloween

di Francesco Zingrillo
16 ott 2025

THE YOUNG FRANKENSTEIN è l'azzeccatissimo titolo hollywoodiano che funziona pure oggi dopo 51 anni anche in italiano: IL GIOVANE FRANKENSTEIN dà l'idea della potenza evocativa e ironica della pellicola proprio durante il circo consumistico all'americana di Halloween. Dalla scrittura rielaborata (già nell'800) di Mary Shelley alla follia creativa e geniale (in bianco e nero) di Mel Brooks ci sta pure il dress code “gotico” (dark-codice abbigliamento-marchio/segno) di sala della Nexo. L'evento JUNIOR-PARTY (come l'operazione 50° del 2024) non svilisce l'opera cinematografica anni 70 più originale del secolo scorso che pure oggi non ha eguali ma solo degli epigoni (fotocopie...).




