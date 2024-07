Il Gladiatore di ritorno

IL GLADIATORE continua a novembre non più da Crowe/Massimo Decimo Meridio ma dall'inglese Paul Mescal/Lucio nipote di Commodo: intrighi e vendette, ancora l'eterna lotta contro due perfidi imperatori e usurpatori dei fasti dell'antica Roma. L'eroe veterano è Denzel Washington. Evento cinematografico anticipato da fotografie di scena e immagini del set, 24 anni dopo ha ancora un vero protagonista, l'innovatore di sempre, Ridley Scott. La serie di Prime per tutto luglio s'intitola THOSE ABOUT TO DIE ed è violenta e sanguinolenta per desiderio pubblico del popolo romano di allora e di quello televisivo di oggi. Atmosfere forti e dissolute, disparità di classe dentro il Colosseo ai tempi di Vespasiano per il riscatto: “ascesa o morte”.