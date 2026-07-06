Il Globo d'Oro della Stampa Estera: miglior film "La grazia"

Paolo Sorrentino riceve il Globo d'Oro

A Roma, in Campidoglio, la consegna del 66esimo Globo d'Oro. 66 anni di Globo d'Oro, storico premio che l'Associazione della Stampa Estera in Italia assegna ogni anno alle eccellenze del cinema italiano, per la seconda volta condotto da Betty Senatore, storica voce di Radio Capital, e organizzato dal comitato cinema, guidato dalla corrispondente di San Marino Rtv Francesca Biliotti e dalla giornalista tedesca Constanze Templin. È Paolo Sorrentino a ritirare il premio per il miglior film, vinto per la sua ultima opera, “La grazia”, interpretato da Toni Servillo, incoronato miglior attore di questa edizione. Breve e conciso il regista nel suo ringraziamento.

Migliore attrice Barbara Ronchi per la sua struggente interpretazione in “Elisa”, felice ed emozionata, come pure Vincenzo Alfieri, giovane talento cinematografico, che si aggiudica la migliore regia per “40 secondi”, il film che racconta la tragica fine di Willy Monteiro Duarte. E proprio Justin De Vivo è la migliore giovane promessa, per la sua interpretazione di Willy Duarte in “40 secondi”. Migliore opera prima, il dolcissimo “Gioia mia” di Margherita Spampinato. Miglior colonna sonora a Stefano Bollani, per il film “Il Dio dell'amore” di Francesco Lagi, che è anche la migliore commedia. La migliore serie tv è “Portobello”, di Marco Bellocchio, accompagnato dal protagonista, Fabrizio Gifuni, che ha vestito i panni di Enzo Tortora. Momenti emozionanti col Gran premio della Stampa Estera, quest'anno consegnato a Monica Guerritore, attrice di teatro e cinema, quest'anno alla sua prima prova da regista, con un film dedicato ad Anna Magnani, da lei stessa interpretata. Premio alla carriera a Gabriele Salvatores, felice del riconoscimento, che non manca di rivolgere uno sguardo al futuro del cinema italiano.

Nel video gli interventi dei registi Paolo Sorrentino, Vincenzo Alfieri, Gabriele Salvatores







